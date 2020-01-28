بدء الاستعدادات لرفع سرعة طريق "ينبع – جدة" السريع إلى 140 كم

استجابةً لمطالبات نشرتها "سبق".. وتوقعات ببدء التطبيق خلال أسابيع

بدأت الجهات المعنية استعداداتها تمهيداً لرفع سرعة طريق "ينبع - جدة" السريع من 120 كم في الساعة إلى 140 كم في الساعة.



وتفصيلاً، جاء ذلك بعد مطالبات من قائدي المركبات بتطبيق سرعة الـ140كم في الساعة أسوة بالطرق الأخرى في أرجاء عدة من السعودية، والتي نشرتها "سبق" في وقت سابق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق قرار رفع السرعة بطريق ينبع - جدة السريع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية والتحذيرية من الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الأمن العام استثنى في العام الماضي عدّة طرق من سرعة الـ140 كيلومتراً في الساعة، التي ستطبقها القوات الخاصة لأمن الطرق على ثمانية طرق سريعة، حيث يعتمد رفع السرعات بالطرق المسموح بها لارتفاع مستوى الأمان والسلامة للطريق.