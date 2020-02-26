أمير الجوف بالنيابة: الأوامر الملكية ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر

قال: إنها تعكس حرص القيادة على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص

أشاد أمير منطقة الجوف بالنيابة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالأوامر الملكية التي صدرت أمس، وما تعكسه من تناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة الجوف بالنيابة أن الأوامر ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر، مبينًا أن دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتوحيد أنظمتها في التوظيف وإحلال الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات تعطيها شمولية أكثر وقوة لكونها تمثل مفصلاً مهماً في التنمية والسياحة والرياضة وتمنح هذه الوزارات مقعداً في مجلس الوزراء، لتؤكد الاهتمام بالشباب والرياضة والبناء في الإنسان، والتركيز أيضاً على الاستثمار؛ لدوره في دعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، جنباً إلى جنب مع السياحة التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكاناً مرموقاً واهتماماً عالمياً.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.