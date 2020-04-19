أكاديمية هدف للقيادة تتيح لبرنامجها مساراً للتدريب الإلكتروني عن بُعد

بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص

أكد مدير عام الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور فهد الشهراني، في لقاء عقدته غرفة جدة عبر منصتها الإلكترونية للتعريف بأكاديمية هدف للقيادة، أن الصندوق يتيح أمام الراغبين في الالتحاق بأكاديمية هدف للقيادة التسجيل في تدريب الالكتروني "عن بُعد" باللغتين العربية والإنجليزية، مبيناً أن برنامج الأكاديمية يتكون من ست مراحل، ولمدة 12 أسبوعاً.

وتبدأ المراحل الأولى بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وفيما تتضمن المرحلة الثانية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشاريع تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، ويتلقى المشاركون بالمرحلة الرابعة تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يكون تقديم المشاريع ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي في المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشاريع العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.