"الفغم" يتوج الفائزين ببطولة الطائرات اللاسلكية

أشاد بدعم "عبدالعزيز بن تركي"

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد "تحكم"، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية ببنبان، التي نظمها الاتحاد في مقر الرياضات اللاسلكية في بنبان.

وجاء بالمركز الأول، لفئة الصغار في "بطولة Fly Rc" الكابتن مهند الجخيدب، وحل ثانياً أحمد الزهراني، وفي المركز الثالث فايز كعكي، وبفئة الكبار في "بطولة Fly Rc"، حل أولاً أيمن الحميضي، وثانياً حمد الرفدان، وفي المركز الثالث فاضل كعكي.

وبهذه المناسبة، نوّه سعود الفغم باهتمام ودور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورعايته للاتحاد، حيث زوّدهم في الاتحاد بتوجيهاته وإرشاداته السديدة.

وعن الدورات التي ينظمها الاتحاد، قال "الفغم": إن الاتحاد لديه دورات موجهة للجنسين من الشباب ومتواصلة على طول العام، إضافة لدورات للشباب تحت وفوق 18عاماً، فضلاً عن دورات متخصصة موجهة للعنصر النسائي.

وأضاف "الفغم" أن الأنشطة التي ينظمها الاتحاد تهدف إلى خلق جيل جديد يتعامل مع رياضة التحكم عن بُعد، مشيداً بالمستوى الذي أظهره المتنافسون في جميع الفئات، كما نوه بالإقبال الكبير من الفئات المستهدفة.

ولفت سعود الفغم إلى أن الاتحاد انتهج دورات للتنافس بين الشباب فيما بينهم، لصقل مواهبهم وزيادة الثقة في أنفسهم، مشيداً بالحماس والإقبال الكبير من كوادر وأبناء المملكة في مجال رياضة التحكم من بُعد.