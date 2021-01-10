متفاوتة وحبات برد.. "خارطة هطولات الـ24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" أمطارًا رعدية مصحوبة برياح بمناطق عدة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، وغرب القصيم، وشرق المدينة وجنوب المدينة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار "تمتد إلى أجزاء محدودة ومتفرقة من وادي الدواسر والسليل مع رياح متفاوتة".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة).