"سبق في أسبوع": تسجيل "فايزر" ومشادة "تركي الفيصل" مع وزير خارجية إسرائيل تتصدران المشهد

"نزاهة" تسترد أكثر من 38 مليونًا.. واختبارات مهنية للأجانب.. واستيفاء الترتيبات لتنفيذ "اتفاق الرياض"