"الحارثي" إلى رتبة "عقيد" بمرور جدة

تلقى العقيد سالم مبارك عزيز الحارثي، من منسوبي مرور محافظة جدة، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار بترقيته إلى رتبته الجديدة "عقيد".

وعبّر "الحارثي" عن شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على هذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا له لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الوطن.