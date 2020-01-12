الشهري: الأخضر قدَّم مستوى جيدًا أمام قطر.. ونمتلك فرصة التأهل للدور الثاني

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن الأخضر قدَّم أداء جيدًا أمام قطر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020. مشيرًا إلى أن الفريق عاني الإجهاد نتيجة توالي المباريات والرطوبة العالية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن اللقاء كان قويًّا رغم التكتل الدفاعي من قِبل الخصم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، إلى جانب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز. وكنا نرغب في التسجيل، ولم نوفَّق بذلك.

وأضاف الشهري بأن الأخضر يمتلك فرصة التأهل للدور الثاني؛ إذ إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا.

وكانت المباراة الثانية بين سوريا واليابان قد انتهت بفوز سوريا بهدفين مقابل هدف؛ ليتساوى المنتخبان السعودي والسوري بالنقاط في صدارة المجموعة، وتظل المنافسة في التأهل للدور المقبل منحصرة بين السعودية وسوريا وقطر.