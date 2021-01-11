وانطلقت الثامنة صوب "نيوم".. رالي داكار السعودية يوم جديد سبقه "تألق سعودي"

الراجحي فاز أمس بالجولة الماراثونية السابعة التي انطلقت من حائل وانتهت في سكاكا

أثبتَ النصف الأول من المرحلة الماراثونية من رالي داكار السعودية "فئة السيارات"، أنه قاسٍ على المُشاركين، لذا سيمنح النصف الأخير منها، الذي بدأ اليوم، المُشاركين فرصةً لاكتساب أفضلية واضحة، حيث إن مسافة المرحلة الخاصة الثامنة من 375 كيلومتراً باتجاه نيوم، وتتضمّن مساراتها بعض المقاطع الصخرية ويغلب عليها الرملية وعلى المُشاركين إيلاء الحذر التام لتفادي الأخطاء الملاحية والميكانيكية والانثقابات.

ووفق الأخبار الحية للرالي تقدَّم السائق الفِرنسي استيفان بيتِرانسِل بثماني دقائق تقريبًا عن أقرب مُطارديه السائق القطري ناصر بن صالح العطية.. ولم يمنعه عطل ميكانيكي من زيادة الفارق عن القطري، ويتأخر كارلوس ساينز بـ 41 دقيقة عن زميله بيتِرانسِل، ولكنه قد يُفسد الأمور على الجميع ويُشارك في التنافس مع الفِرنسي والقطري، كما يُمكن لبعض السائقين الذين لم يلمع نجمهم في النصف الأول من المرحلة الماراثونية أن يُفاجئونا بالكثير في النصف الأخير منها.

وأمس شهدت المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021، تألق المتسابقين السعوديين يزيد الراجحي، وصالح السيف، في الجولة "الماراثونية" التي انطلقت من حائل وانتهت في سكاكا، بمسافة امتدت لـ 742 كيلو مترًا، منها 471 كيلو مترًا مرحلة خاصة.

وخطف يزيد الراجحي، المركز الأول في "فئة السيارات"، بعد أن تمكّن من تجاوز منافسه الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي جاء ثانيًا، ومن ثم الإسباني كارلوس ساينز "حامل لقب النسخة الماضية" ثالثًا، واكتفى القطري ناصر العطية بالمركز الرابع.

ويعد هذا الانتصار هو الأول ليزيد الراجحي على أرض المملكة في رالي داكار السعودية، على مدار نسختين أُقيمتا حتى الآن، حيث أسهم تحقيقه المركز الأول اليوم في صعوده للمركز الـ17 على سلم الترتيب العام، الذي لا يزال الفرنسي ستيفان بيترهانسل يتصدّره، ومن خلفه القطري ناصر العطية، ومن ثم حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز.

وبهذه المناسبة، قال الراجحي: "الحمد لله، أنهينا المرحلة في المركز الأول، بذلنا جهدًا رائعًا، وقدَّم ملّاحي ديرك فون عملًا جيدًا، على الرغم من أننا عانينا ثقبين في الإطارات، لكننا تمكّنا من الضغط بقوة. كنا في نفس مُستوى كارلوس ساينز، عندما تعرّض أحد إطارات مركبته لثقب بعد اجتياز أول 40 كيلومترًا من المرحلة، لكننا تفوقنا، ولله الحمد، هدفي الرئيس هو أن أقدم أداءً جيدًا كل يوم".

واستمر الأداء القوي للسائقين السعوديين، حين حقق صالح السيف المركز الثاني في "فئة المركبات الصحراوية الخفيفة"، لحساب المرحلة السابعة خلف التشيلي فرانسيسكو كونتاردو، فيما تمكّن البرازيلي رينالدو فاريلا من تحقيق المركز الثالث.

أما في "فئة الدراجات النارية"، فقد تمكّن الأمريكي ريكي برابيك صاحب لقب النسخة الماضية من العودة إلى الانتصارات، بعد أن حقق المركز الأول في المرحلة السابعة، متفوقًا على التشيلي خوزيه أغناسيو فلوريمو، الذي جاء في المركز الثاني، ثم الأمريكي سكايلر هاوس ثالثًا.

وبذلك أصبح التشيلي كورنيخو فلوريمو متصدراً للترتيب العام في "فئة الدراجات النارية"، متقدماً على كل من الأسترالي توبي برايس صاحب المركز الثاني، والبريطاني سام ساندرلاند الذي يحتل المركز الثالث.

واستمر الروسي ديميتري سوتنيكوف في فرض هيمنته على "فئة الشاحنات"، حيث انتزع المركز الأول في المرحلة السابعة، وجاء مواطناه آيرات مارديف، وأنطون شيبالوف، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي "فئة الدراجات النارية الرباعية"، حقق الأرجنتيني مانويل أندوخار، المركز الأول في المرحلة، وجاء التشيلي إيتالو بيديمونتي في المركز الثاني، فيما حلّ الفرنسي أليكساندر جيرو ثالثاً.

وتستكمل اليوم الإثنين منافسات رالي "داكار السعودية 2021" في مرحلته الثامنة، والتي تُعد ثاني المراحل "الماراثونية وآخرها"، إذ ستنطلق من مدينة سكاكا وتنتهي في منطقة نيوم، بمسافة تبلغ 709 كيلومترات، منها 375 كيلومترًا مرحلة خاصة، عبر طرق صخرية ورملية.