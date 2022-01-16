في بطولة أمم إفريقيا.. "محمد صلاح" يقود مصر للانتصار الأول

على حساب غينيا بيساو

قاد اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، بلاده إلى أول انتصار في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون، وذلك على حساب غينيا بيساو أمس السبت، بهدف دون مقابل، من تسديدة في الدقيقة الـ69.



وبتلك النتيجة أصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين؛ لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو، وهو رصيد السودان نفسه.



ولدى نيجيريا ست نقاط؛ وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.



وحصل "صلاح" على جائزة أفضل لاعب في المباراة (رجل المباراة).



وتواجه مصر في الجولة الأخيرة السودان الأربعاء المقبل.