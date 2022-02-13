"سوليفان": أمريكا لن تمنح لروسيا شن هجوم مفاجئ على أوكرانيا

تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد": "إن الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم مفاجئ على أوكرانيا، وهي تتبادل المعلومات مع كييف".



وذكر "سوليفان" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي يوم الآن، مع وجود تسارع في النشاط العسكري قرب الحدود بين البلدين؛ وفقًا لـ"رويترز".