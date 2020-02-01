"ابن حثلين": دعم ولي عهد أبو ظبي مهرجان الإبل محل اهتمام وتقدير

تجسَّد في استقبال العامري صاحب المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس

نوه فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل، بأهمية الدعم الكبير الذي تتلقاه الإبل من قِبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف بأن ذلك الاهتمام "تجسَّد في استقبال مالك الإبل الإماراتي المتوَّج في "‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4" محمد العامري، وأن هذا الاهتمام محل اعتزازنا وتقديرنا في المنظمة الدولية للإبل".

وكان مالك الإبل محمد بن عبدالله العامري قد حصل على المركز الثاني في شوط بيرق المؤسس في "الصفر المية والرابع في التلاد".

ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة، شملت جميع ألوان الإبل من (حمر - شقح - شعل - صفر - وضح - مجاهيم) بفئتَيْه (جل – دق).

كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج، إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ 252 التي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة الذي يمثل حراكًا اقتصاديًّا، وحدثًا مهمًّا في سوق الإبل.