عبر لقاء إعلامي.. "الحوار الوطني" يعلن أسماء الفائزين بجائزة الحوار

إحدى المبادرات الوطنية وضمن 42 مبادرة نفذها المركز

يقيم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لقاءً إعلاميًا الأربعاء المقبل؛ للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الحوار ‏الوطني‎ في نسختها الأولى، وذلك بمقره بمدينة الرياض.

ويتناول اللقاء التعريف بالجائزة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها ومكانتها، إضافةً إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية، والأهلية، ‏ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد من خلال تقديمهم مبادرات ‏تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى تعزيزها في المجتمع‎، حيث خصـص المركز عددًا من الجوائز المالية والعينية تقدر بـ 200 ألف ريال للفائزين.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت عن استمرار استقبال الأعمال المقدمة في مختلف فروعها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر ‏الماضي.

وتعد جائزة الحوار إحدى مبادرات المركز الوطنية ضمن 42 مبادرة نفذها المركز لتحقيق ‏أهدافه، حيث تستند إلى أربعة مرتكزات مستمدة من القيم الدينية والعربية ‏المشـتركة التي يقتبس منها المجتمع ثقافته، وعاداته الأصيلة، وتمثل أنموذجًا ‏إيجابيًا لتعزيز قيم التسامح والتعايش ‏والتلاحم، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع ‏المجالات، وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 .‎

يُذكر أن إجمالي عدد المشاركات في الجائزة بمختلف مساراتها ‏الأربعة بلغ 176 مشاركة، تصدرتها مشاركات الأفراد بـ95، ثم القطاع الحكومي بـ57 مشاركة، ثم مؤسسات المجتمع المدني بـ17، ثم القطاع الخاص بـ7 مشاركات.