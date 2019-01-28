"مدني المدينة": تلقينا 3000 بلاغ بسبب الأمطار على المنطقة ومحافظاتها

"الجهني": يتم العمل على إزالة الخطر وسحب المياه من الطرق

شهدت منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت من مساء أمس وحتى صباح اليوم، وسالت على إثرها عدة أودية، فيما تلقت مراكز التحكم والتوجيه ٣٠٠٠ بلاغ تم التعامل مع 60 منها في حينها.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه: "هطلت أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها، وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر، وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية ودوريات السلامة؛ لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها".

وأضاف "الجهني": "تم عقد لجنة الدفاع المدني الفورية بالمدينة المنورة برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، ولجان التنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظات الخارجية".

وتابع: "إن كل القطاعات التي تعمل سوياً مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، والذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها، ووجّه -حفظه الله- كل الجهات المعنية بالقيام بمهامها ومسؤولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة، وسرعة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأكد العقيد خالد مبارك الجهني أن "مدني المدينة" "نفّذ خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط المهمة التي حُددت سابقاً بكل الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر، بمناطق الإسناد في الإدارات الخارجية، والتي تضم عدداً من الجهات المعنية؛ لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، كما أسهم التنسيق بين الإدارات المعنية في احتواء الحالة ولله الحمد".

وأشار إلى أنه "في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية".

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنه نتيجة لهطول الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها تلقت مراكز التحكم والتوجيه بالمدينة المنورة والمحافظات عدد ٣٠٠٠ اتصال، وتم مباشرة ٦٠ بلاغاً تم التعامل معها في حينها.

وأوضح "الجهني" أن البلاغات تضمنت "(٩) بلاغات تماسّات كهربائية، و(٥١) بلاغ احتجاز، وتم إنقاذ (٤١) شخصاً، ووفاة مقيم سوداني نتيجة سقوطه بسيل الأب بوادي الصفراء بالمسيجيد بمحافة بدر، وتم إخراجه عن طريق المواطنين، وتسكين 5 أسر نتيجة تضرر منازلهم من جراء الأمطار"، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني ما زالت منتشرة لمتابعة الحالة الجوية والسيول المنقولة.

وسالت عدة أودية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وتم إغلاق بعض الطرق احترازياً، ومنها طريق "منتزه البيضا"، وبعض الطرق بين المحافظات والقرى والهجر؛ نتيجة تضرر الطرق من تساقط الصخور، كما تم تمرير ما يخص بعض الجهات المعنية في حينها.

وأكد "الجهني" أن الجهات المعنية تعمل سوياً لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار على الطرق الخارجية، وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسة داخل المدن والمحافظات.

من جهته، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالأحمر الحربي جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى غد الثلاثاء بمشيئة الله.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة في بطون الأودية، أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة، متمنين السلامة للجميع.