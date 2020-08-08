متظاهرون لبنانيون يهتفون ضد حزب الله في بيروت

اشتباكات بين الأمن والمحتجين أمام مبنى البرلمان

ردد متظاهرون الهتافات ضد حزب الله أمام مبنى البرلمان اللبناني، ووقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمام المبنى، وأطلق الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ودعت كل من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المتظاهرين لضبط النفس والتظاهر السلمي بعيدًا عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وذكّر البيان أن للجيش شهداء أيضًا جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.

كذلك أصدرت قوى الأمن بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيدًا عن كل أشكال العنف والاعتداء، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام.

احتجاجات لبنان انفجار بيروت

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08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 05:47 PM

اشتباكات بين الأمن والمحتجين أمام مبنى البرلمان

متظاهرون لبنانيون يهتفون ضد حزب الله في بيروت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ردد متظاهرون الهتافات ضد حزب الله أمام مبنى البرلمان اللبناني، ووقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمام المبنى، وأطلق الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ودعت كل من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المتظاهرين لضبط النفس والتظاهر السلمي بعيدًا عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وذكّر البيان أن للجيش شهداء أيضًا جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.

كذلك أصدرت قوى الأمن بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيدًا عن كل أشكال العنف والاعتداء، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام.

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