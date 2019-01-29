رئيس ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية

تيسير وتسهيل للإجراءات المتعلقة بعملية التقاضي

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الثلاثاء، تطبيق الهواتف الذكية لديوان المظالم في إصداره الأول، والذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية والمعلومات التعريفية باختصاصات الديوان ومقار محاكمه.

ويأتي تدشين التطبيق انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠ وتحقيقاً للهدف الثاني منها، المتمثل في التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وكافة خدماته، كما سيعمل التطبيق على تيسير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية التقاضي من خلال الخدمات الاستعلامية التي يوفرها للمستخدم.

وفي بدء الحفل، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التطبيق وما يحمله من مميزات، وأهم الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المستفيد استخدامها فيما يتعلق بإجراءات العمل القضائي.

فمن أبرز تلك الخدمات التي يتضمنها التطبيق: خدمة الاستعلام عن معاملة، وعن حالة الدعوى، وكذلك الاطلاع على الجلسات والأحكام، مع إمكانية المعرفة التفصيلية عن الدعوى وحيثياتها، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم طلب خدمة إثبات الحضور من خلال التطبيق، والاستفادة من خدمتيْ "مواعيدي" و"قضاياي"، إلى جانب التحقق من صحة الوثائق المرفوعة إلكترونياً.

كما يشتمل التطبيق على المدونات القضائية التي يصدرها الديوان بشكل سنوي، والتي من خلالها يستطيع المستخدم الاطلاعَ عليها، مع إمكانية البحث في الأحكام القضائية وحفظها في هاتفه؛ فيما يتيح أيضاً المعرفة الشاملة بديوان المظالم وما يتعلق باختصاصاته القضائية وهيكله التنظيمي إلى جانب معرفة أماكن مقار المحاكم التابعة له في مختلف مناطق المملكة.

ومن الخدمات أيضاً خدمة التواصل مع رئيس ديوان المظالم مباشرة، تسهيلاً للمراجعين فيما يتعلق بمعاملاتهم التي تتطلب المتابعة الفورية والمباشرة.

ويحتوي التطبيق على كل ما يتم نشره من قِبَل المركز الإعلامي بالديوان من أخبار وإحصائيات وفعاليات، وما تتضمنه مكتبة الوسائط المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستفيد استعراض جميع الإعلانات التي يقدّمها الديوان؛ كإعلانات أمانة مجلس القضاء الإداري، وشؤون الموظفين، وغيرها من الإعلانات.

إلى ذلك جاءت كلمة مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ بندر القرشي؛ موضحاً أن الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم ٢٠٢٠ كانت المنطلق لتطوير الخدمات التقنية وتسخير كل الجهود والإمكانيات لتحقيق ما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية على كل الأصعدة التقنية؛ بدءاً من تطوير الأنظمة والخدمات، واستمرار تسهيل الوصول لها من قِبَل جميع الفئات؛ فتدشين تطبيق ديوان المظالم على الهواتف الذكية يأتي لتمكين المستفيدين من الوصول لخدمات الديوان عبر منصات متعددة؛ مشيراً إلى أن هذا المنجز يأتي بتوجيه ومساندة من قِبَل معالي رئيس ديوان المظالم، بالإضافة إلى متابعته لكافة مراحل العمل مع الفريق المختص، وتذليل العقبات والصعوبات منذ بدء المشروع وحتى نهايته.

ثم جاءت كلمة لرئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ مبيناً أن الديوان من خلال خطته الاستراتيجية المنبثقة من الرؤى والتوجهات الموافق عليها من المقام السامي، انتهج في أحد أهدافه التحول الإلكتروني لأعماله؛ مؤكداً أن التطبيقات في الجهات الحكومية ليست بالأمر الجديد؛ وإنما الجديد في تطبيق ديوان المظالم هو أن يكون أساساً للتعاملات الذكية في عملية التقاضي أمام الديوان.

وأضاف: انتهج ديوان المظالم في خطته الاستراتيجية ٢٠٢٠ المتواكبة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، هدفاً أصيلاً في هذه الخطة؛ وهو التحول الإلكتروني؛ فاليوم ديوان المظالم تحول في عمليته القضائية الإلكترونية ما نسبته ٦٠% من العمليات؛ مشيراً إلى أن الطموح في المستقبل سيكون التوجه لجعل عملية التقاضي عبر الهواتف الذكية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه المنجزات المتوالية لديوان المظالم جاءت بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بدعم القيادة الرشيدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لما يقدمانه من عظيم اهتمام وعناية بمرفق القضاء ليحقق رسالته في المجتمع تدعيماً لمبادئ العدالة.

وفي ختام حفل التدشين، قام رئيس الديوان بتكريم فريق العمل المختص الذي عمل على تنفيذ التطبيق؛ مقدماً شكره على الجهود العظيمة التي بذلوها طوال مراحل المشروع.

الجدير بالذكر أن التطبيق يتوفر عبر متاجر التطبيقات في الهواتف الذكية لنظامي

ابل

https://itunes.apple.com/app/id1443712483

وآندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.bog