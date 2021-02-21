وزير الثقافة يُكلف "الوشمي" أميناً لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

يملك خبرة كبيرة وتجربة طويلة في تدريس العربية وإدارة مجاميعها

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، قراراً بتكليف الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي؛ أميناً عاماً لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ ليتولى تنفيذ رؤية المجمع في خدمة اللغة العربية ودعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة.

ويملك الدكتور الوشمي؛ خبرة كبيرة وتجربة طويلة في تدريس اللغة العربية وإدارة مجاميعها، حيث سبق أن شغل منصب الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وتولى في فترةٍ سابقة رئاسة النادي الأدبي في الرياض، وكان عضواً في عدد من اللجان الثقافية والإعلامية والأدبية، كما أسّس وأشرف على أنشطة بيت الشعر وسلسلة الكتاب الأول في النادي الأدبي بالرياض، إلى جانب مشاركته في كثيرٍ من الفعاليات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية داخل المملكة وخارجها.

ويحمل الوشمي درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي من قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

يُذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وهو إحدى مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً، ونشرها وحمايتها.

وسيتولى المجمع مهامَّ متعدّدة تتصل بخدمة اللغة العربية تشمل المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقاً وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها وقواعدها، وتيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات في جميع المجالات.

كما سيعمل المجمع على نشر اللغة العربية ومتابعة سلامة استعمالاتها في المجالات المختلفة، وإحياء تراثها دراسةً وتحقيقاً ونشراً، إضافةً إلى توحيد المرجعية العلمية داخلياً فيما يتعلق باللغة العربية وبعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجياً، إلى جانب العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.