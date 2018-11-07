اللجنة الأمنية بحائل تحدد طرق موكب الملك وتدعو المواطنين لطرق بديلة

أهابت بالجميع أهمية التعاون لتسهيل وتيسير حركة تنقلاتهـم

أوضحت اللجنة الأمنية المشكَّلة بحائل لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أنها خصصت أربع طرق لموكب الملك خلال فترتين اليوم الأربعاء مسائية ابتداءً من العصر وغداً الخميس الظهر.

وحددت اللجنة طريق المطار الرئيسي وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز (الدائري)، وطـريـق مشار وطريق القصور طرقاً خاصة بالموكب.

وأهابت اللجنة بالمواطنين والمقيمين أهمية مساندة رجال الأمن والتعاون معهم؛ لتسهيل وتيسير حركة تنقلاتهـم عبر الطرق البديلة التي يتم توجيههم لها عبر رجال المرور المنتشرين، وذلك خلال الأوقات التي يتم إيقاف حركة المرور على الطرق المخصصة أعلاه.