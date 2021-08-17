المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين

قال إن اتحاده لا يتهرب من قضية توثيق البطولات لكن عامل الوقت هو المعضلة

أكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، أن لجنة الاحتراف تراجع لائحة تحديد سقف الرواتب للاعبين المحليين فقط ، مشيراً أن هناك لاعبين سعوديين يستحقون مرتبات أعلى مما حددته اللائحة.

جاء حديث المسحل عقب حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين خلال الموسمين الرياضيين السابقين 2019-2020 و2020-2021م ، والذي أقامته اللجنة الفنية، اليوم الثلاثاء، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقال المسحل إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أتاح في الفترة الماضية المجال لجميع الأندية في كل البطولات طلب حكام أجانب وأي فريق يرغب في ذلك، ما عليه سوى أن يسدد الرسوم ، ونحن سنوفر الحكم الأجنبي.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن اتحاده لا يتهرب من قضية توثيق البطولات وكان يتم العمل على هذه القضية وتوقفت بسبب جائحة كورونا ولكن سيتم مواصلة العمل بآلية واضحة للجميع بالفترة المقبلة.

وعن إمكانية استثناء نادي الاتحاد لتسجيل المحترف البرازيلي كورونادو قبل نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال المنتظر يوم السبت المقبل أمام الرجاء المغربي، قال المسحل : موضوع الكفاءة المالية مهم جداً، ولا يوجد فيه أي استثناء، وبحسب ما أعلن النادي رفعه لكافة المتطلبات ولن يحتاج للاستثناء، وأتمنى حصول كافة الأندية على شهادة الكفاءة المالية.

وأشار ياسر المسحل إلى أن الكفاءة المالية وضعت من أجل تطبيق النظام ولن يتم استثناء أي فريق من ذلك ، فيجب على أي فريق قبل إبرام أي عقود جديدة مع اللاعبين أن يسدد الاستحقاقات السابقة ، وتمنى أن تحصل باقي الأندية على شهادة الكفاءة المالية حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها حتى نشاهد موسماً كروياً مميزاً.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنهم يفخرون أن كل الأطقم الفنية للمنتخبات السعودية في الفئات السنية يقودها مدربون وطنيون.