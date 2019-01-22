اختتام فعاليات تصفية مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي

على مستوى منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها

اختتمت إدارة تعليم الرياض - ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، اللجنة الفرعية لمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية - تصفيات مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثالثة عشرة على مستوى منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، برعاية من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وتهدف المسابقة إلى ربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية، وتشجيعهم على العناية بها، وحفظها، وتطبيقها.

وأُقيمت التصفيات بمدارس نيار الأهلية، بحضور مساعد مدير الإشراف التربوي بالإدارة الدكتور عمر بن عبد العزيز الداود الذي أوضح أهمية هذه المسابقة؛ كونها تهدف إلى حفظ السنة النبوية، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، كما أن هذه المسابقة تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله -؛ فكل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه المسابقة المباركة.

من جهته، بيَّن أحمد بن عبد الرحمن الخميس، رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالإدارة، أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيرًا من الطلاب، وكان التنافس على أشده، مشيرًا إلى أن النتائج كانت متقاربة.

وشكر "الخميس" جميع العاملين في المسابقة من لجان التنظيم والمحكمين، كما قدم شكره لنائبة رئيس اللجنة ماجدة العصلاني المشرفة على فرع الطالبات، وكل الشكر لمدارس نيار الأهلية بحي الربيع بقيادة الدكتور خالد القرني، الذين أسهموا في إنجاح المسابقة من خلال استضافتهم لها.

وقال "الخميس" إن دور اللجنة الفرعية لمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالإدارة العامة لا ينتهي بإعلان نتائج المسابقة، بل إن اللجنة تسعى لتطوير المشاركين، والسعي إلى تفعيل دور المدرسة في تنميتهم؛ حتى ينشأ جيلٌ يحفظ السنة النبوية، ويطبقها في شتى أمور حياته لخدمة ديننا ووطننا المعطاء تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اللذين لم يألوا جهدًا في خدمة السنة النبوية المطهرة.. وما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مجمع باسم "مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف" إلا خير شاهد على ذلك.

وكانت النتائج كالآتي:

فاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية الطالب عبد الرحمن بن وليد إبراهيم من ابتدائية الملتقى الأهلية، وحقق المركز الثاني الطالب عبد الله بن محمد العمر من ابتدائية أبي موسى الأشعري، وحقق المركز الثالث الطالب محمد بن سعد الخرجي من ابتدائية التربية النموذجية.

وفاز بالمركز الأول في المرحلة المتوسطة الطالب أسامة بن محمد السعيد من متوسطة الإمام فيصل بن تركي، وحقق المركز الثاني الطالب سليمان بن نايف الفراج من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي، وحقق المركز الثالث الطالب عبد الرحمن بن عبد اللطيف العنزي من متوسطة بقي بن مخلد.

وفاز بالمركز الأول في المرحلة الثانوية الطالب إيهاب بن سعيد إبراهيم من ثانوية العناية الأهلية، وحقق المركز الثاني الطالب مصطفى بن إسماعيل شاهين من ثانوية الخماسين.

ومن خلال النتائج السابقة فقد ترشح الطلاب إيهاب بن سعيد إبراهيم وأسامة بن محمد السعيد وعبد الرحمن بن وليد إبراهيم لتمثيل منطقة الرياض بمسابقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله- لحفظ الحديث النبوي على مستوى مناطق السعودية.

وبالنسبة للطالبات فقد اختُتمت فعاليات تصفية المسابقة التي استمرت يومين بمقر مكتب المساعد للشؤون التعليمية في الوشم.

وحصلت الطالبة رهى بنت خالد الرشود من مكتب شمال الرياض على المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، فيما نالت المركز الثاني الطالبة ديما بنت محمد الماجد من مكتب البديعة، وحصلت على المركز الثالث غدي بنت داوود بن داوود من محافظة الخرج.

وعلى مستوى المرحلة المتوسطة فارت بالمركز الأول الطالبة فاطمة الزهراء إحسان نوري من مكتب جنوب الرياض، وحصلت على المركز الثاني الطالبة إيثار السعيد إبراهيم أبو يوسف من مكتب شمال الرياض، وحصلت على المركز الثالث الطالبة مريم أحمد محمد الطيب من مكتب ثادق والطالبة عائشة صديقة سيد رشيد من مكتب الروابي.

وعلى مستوى المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول آسية صباح الدين سلماني من مكتب شمال الرياض، فيما حصلت على المركز الثاني الطالبة فرح أحمد عبدالرحيم من مكتب جنوب الرياض، ونالت المركز الثالث الطالبة فاطمة سيد رشيد من مكتب الروابي.