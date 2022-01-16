تكساس الأمريكية.. انتهاء أزمة الكنيس اليهودي بتحرير جميع المحتجزين ومقتل المسلح

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، انتهاء أزمة الرهائن المحتجزين في كنيس "بيت إسرائيل" بالمدينة، وأنه تمّ الإفراج عن جميع الرهائن، وهم بصحة جيدة.

وقالت شرطة كوليفيل بولاية تكساس، إن المسلح الذي احتجز أمس بعض الرهائن في الكنيس اليهودي؛ تمّ إطلاق سراحهم، وأكّدت مقتل منفّذ عملية الاحتجاز، وأشارت الشرطة إلى أنها "تسعى لمعرفة دوافع الاعتداء على الكنيس اليهودي ."

يُشار إلى أن المسلح احتجز في المعبد اليهودي في كوليفيل أربعة أشخاص؛ بينهم حاخام، بعد تهديده بتفجيرقنابل، وهو يطالب بالإفراج عن امرأة أُدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان، وهي تقبع في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاماً.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، دار الحديث عن شقيقة المسلح واسمها عافية صديقي؛ وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.