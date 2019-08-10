"العدل": قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج على "مشروع المملكة للإفادة"

أكدت أن المخالف يُحال للمحكمة الجزائية

أكدت وزارة العدل قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بأنواعها كافة، الخاصة بالحجاج، على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت: "يُحال المخالف إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم، وإلزامه بإعادة قيمة ما باعه".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 11:34 PM

أكدت أن المخالف يُحال للمحكمة الجزائية

"العدل": قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي الخاصة بالحجاج على "مشروع المملكة للإفادة"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكدت وزارة العدل قَصْر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بأنواعها كافة، الخاصة بالحجاج، على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت: "يُحال المخالف إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم، وإلزامه بإعادة قيمة ما باعه".

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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