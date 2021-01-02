الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا

"الصحة" أكدت تطبيق إجراءات العزل على المصابين حسب البروتوكولات

كشفت الأردن الجمعة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 12:20 AM

"الصحة" أكدت تطبيق إجراءات العزل على المصابين حسب البروتوكولات

الأردن تكتشف 3 حالات لمصابين بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

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كشفت الأردن الجمعة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة الأردنية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في الأردن ارتفع إلى 5 إصابات، مؤكدة تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالات، وتتبُّعهما من قِبل فِرق التقصي الوبائي حسب البروتوكولات المعتمدة.

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