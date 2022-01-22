صندوق الاستثمارات يمتلك الأغلبية بها.. "لوسيد موتورز" تتجاوز "ريفان" سوقيًّا لأول مرة

أقدامٌ تترسخ في صناعة السيارات الكهربائية بأمريكا والتوقع "الأفضل نموًّا في 2022"

كشف تقرير حديث، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "لوسيد موتورز"، تجاوزت للمرة الأولى نظيرتها شركة "ريفان" من حيث القيمة السوقية، في تداولات نهاية الأسبوع.

وتجاوزت "لوسيد موتورز" -التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية فيها ويتم تداول أسهمها في السوق الأمريكية- القيمةَ السوقية لشركة "ريفان" بنحو 5 مليارات دولار؛ حيث انخفضت أسعار أسهم "ريفان" حاليًا بنسبة 20٪ تقريبًا عن سعر الطرح الأوليّ العام، البالغ 78 دولارًا للسهم؛ وفقًا لموقع "موتلي فول".

ويشير التقرير إلى أن "لوسيد موتورز" تخطو نحو العام الجديد بأقدام راسخة؛ بينما كان سهم "ريفان" في حالة تراجع، وظل سهم لوسيد مستقرًّا نسبيًّا، ولا يزال إيجابيًّا لهذا العام.

وبحسب التقرير؛ فقد كانت هناك بعض الإعلانات الكبيرة منذ أن أعلنت "لوسيد" عن أرباحها للربع الثالث من عام 2021 في 15 نوفمبر، وأصدرت عرضًا مواتيًا من السندات الممتازة يمنحها 1.75 مليار دولار نقدًا؛ إلا أن الشركة تَلَقّت في ذات الوقت مذكرة استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وكانت هناك عمليات بيع من الداخل من قِبَل الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا بيتر رولينسون، بالإضافة إلى عمليات بيع محتملة من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصة 62.7٪ في الشركة، ومع ذلك، كان البيع حتى الآن طفيفًا وطبيعيًّا نسبيًّا مقارنة بحجم الحصص التي تمتلكها الإدارة أو صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب التقرير، فقد كان أداء "لوسيد موتورز" أفضل من أداء "ريفان" فيما يتعلق بتحقيق أهداف الإنتاج والتسليم، وحققت "لوسيد" أيضًا تصنيفات أفضل من المتوقع من وكالة حماية البيئة الأمريكية، وكان المستثمرون -حتى الآن- قادرين على الوثوق في الشركة للقيام بما تتعهد به، وهو أمر حيوي بالنظر إلى أن أهداف الشركة الاستثمارية تتوقف على التوسع والربحية.