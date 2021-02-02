"القويحص": "توكلنا" شرط أساس لدخول الموظفين والمراجعين لمبنى أمانة مكة وبلدياتها

للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

وجّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، بضرورة اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراءً احترازيًا لدخول منسوبي الأمانة والزوار لمبنى أمانة العاصمة المقدسة، وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة.


يأتي ذلك الإجراء والتوجيه للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 10:49 PM

للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

"القويحص": "توكلنا" شرط أساس لدخول الموظفين والمراجعين لمبنى أمانة مكة وبلدياتها

عبدالرزاق البجالي

الرياض

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وجّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، بضرورة اعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" ليكون إجراءً احترازيًا لدخول منسوبي الأمانة والزوار لمبنى أمانة العاصمة المقدسة، وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة.


يأتي ذلك الإجراء والتوجيه للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

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