عقب هجمات أرامكو.. محللون يُحذرون: الاقتصاد العالمي لا يحتمل أي هزات

قالوا: إيران تنتهج العدوانية وتمارس الإرهاب بحق جيرانها والمجتمع الدولي

في الوقت الذي تمارس فيه إيران الإرهاب وتنتهج العدوانية منذ 40 عامًا بحق جيرانها والعالم، حذّر محللون من أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل أي هزات بعد هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية بأرامكو، محذّرين من استمرار إيران في خططها بتصدير إرهابها.

ووصف المحلل الاقتصادي سليمان العساف لقناة "الإخبارية" الهجوم الإرهابي بـ"غير المسبوق"؛ فلم يحدث هجوم سابق في التاريخ منذ 7 عقود على محطات وقود أو نفط؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، تجاوز في وقت من الأوقات 22٪؛ محذرًا من أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل مثل هذه الهزات والأعمال التخريبية والإرهابية.

وقال في قراءته لارتفاع النفط بعد الهجمات الإرهابية على معملي أرامكو: إذا أراد العالم السلام والسلامة؛ فلا بد أن يعاقب مَن قام بالاعتداء على معملي أرامكو حتى لا يتكرر ويحدث ما لا يُحمد عقباه؛ خصوصًا وأن الاقتصاد العالمي لا يحتمل أي هزات!

فيما نوه المحلل وأستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام الدكتور عبدالله العساف لـا"لإخبارية" بالدور المحوري الذي تلعبه السعودية في الاقتصاد العالمي؛ مشيرًا إلى أنها اليوم ضابط إيقاع أسعار النفط؛ ولذلك على الدول المستهلكة أن تساهم في ضبط الأسعار من خلال المساهمة في أمن مسيرة الطاقة ومحاسبة الدول المعتدية.

وعن مصدر الهجمات الإرهابية، أشار "العساف" إلى أن حقيقة السياسة والجغرافيا يرفضان رفضًا قاطعًا أن يكون مصدرها من جنوب المملكة؛ فإما أن تكون من غرب إيران وإما من جنوب العراق.

واستدرك: لكن التحقيقات الآن تشير إلى أن الهجمات من الشمال، ربما من الجنوب الغربي لإيران، وهو الأقرب والأكثر احتمالية باعتبار عدد الطائرات الكبير وقُرب المسافة بحدود 300كم؛ مؤكدًا أن النظام الإيراني هو المستفيد الأول من هذه الهجمات.

وعن توقعاته لردود الفعل من المجتمع الدولي على الأعمال الإرهابية ضد إيران، أشار العساف إلى أنه ربما في هذه المرحلة تكون هناك ضربات نوعية أشبه بعمليات اليوم الواحد، ومروحة أهداف تستهدف الحرس الثوري والحشد الشعبي والأذرع الإرهابية الإيرانية؛ لافتًا إلى أن أمريكا رصدت بنك أهداف، وتستطيع الوصول إليه.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "الحياة" في السعودية والخليج، أن "موقف المملكة مع الاعتداء الذي تم على معملي "أرامكو"، أجبَرَ المجتمع الدولي على المبادرة والتحرك لمحاولة احتواء هذه الأزمة".