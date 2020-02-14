أسقطه (رايح جاي).. الوحدة يُلحق الأهلي بالكبار ويضربه بثنائية

في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أسقط الوحدة ضيفه الأهلي بثنائية دون مقابل، وأوقف زحف الأهلاوية نحو الصدارة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الوحدة رابعًا برصيد 33، والأهلي ثالثًا بالرصيد ذاته.

الشوط الأول كانت السيطرة فيه لصالح الأهلي، لكن الاستحواذ كان سلبيًّا؛ إذ ضلت تسديدات "دجانيني" وحسين المقهوي طريق حارس مرمى الوحدة عبدالله الجدعاني عند الدقيقتين (الـ10، والـ18).

في المقابل كانت تحركات عناصر الوحدة المتمثلة في "إنسيلمو" و"إلتون" إيجابيه، وكان الأول قد سدد كرة قوية، تصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم عند الدقيقة الـ26. وحملت الدقيقة الـ28 خبرًا سارًّا للفرسان حينما أحرز لويس غوستافو الهدف الأول من تسديدة ولا أجمل في سقف المرمى الأهلاوي.

حاول الأهلي تعديل النتيجة لكن كرة علي الأسمري عند الدقيقة الـ30 جاءت بين أحضان الجدعان.

في الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ51، كاد "انسيلمو" يضيف هدف الأمان للوحدة، لكن العارضة تكفلت بالتصدي للكرة.

وسط محاولات الأهلي لتعديل النتيجة ضرب يوسف نياكاتي شباك المسيليم عند الدقيقة الـ82 بهدف ثانٍ، قتل آمال الأهلاوية بالعودة للمباراة.

ولم يستطِع الأهلي تقليص الفارق في الوقت المتبقي من عمر اللقاء؛ ليخطف الوحدة نقاط المباراة.