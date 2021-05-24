خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس النيجيري

استعرض أوجه العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس نيجيريا محمد بخاري هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.



وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة، كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لفخامته في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته - حفظه الله - لذوي الفقيد.



وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.