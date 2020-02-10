الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الوحدة الاماراتي

في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا

تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم فريق الوحدة الاماراتي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بدولة الامارات العربية المتحدة ضمن منافسات الجولة الأولى من ‫دوري أبطال آسيا.

انهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة لفريق الوحدة الإماراتي ولكن دون فاعلية تذكر وغابت الفرص الحقيقية عن كلا المرميين.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 60 تمكن عبدالفتاح عسيري من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد تقدمه بالكرة من الايمن ليسدد الكرة وتسكن الشباك.

وعند الدقيقة 89 تمكن شانغ وو من ادراك هدف التعادل لفريقه الوحدة من تسديدة قوية استقرت في شباك الاهلي.