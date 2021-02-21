لبنان تسجِّل 2323 إصابة بفيروس كورونا.. وتونس 903

444 أُصيبوا بـ"كوفيد 19" و8 فارقوا الحياة في المغرب

سجَّلت لبنان 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4297 وفاة.



وسجَّلت تونس 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة التونسية بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 227643، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7755.



كما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.



وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 480948، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 464043، فيما بلغ عدد الوفيات 8548.