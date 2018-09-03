‏وزير التعليم يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة .. هنا تفاصيله

ضمّ وكالتَي التعليم لـ "البنين والبنات" في "الأداء التعليمي"

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والعمل به من تاريخ صدوره اليوم الإثنين 1439/12/23هـ.

وشمل الهيكل "دمج وإلغاء وإحداث عددٍ من الوكالات" تحقيقاً للعمل التكاملي وتيسير أداء المهام المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات لكل منها، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

شملت الهيكلة ضمّ وكالتَي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة تحت مسمّى وكالة الأداء التعليمي، تسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي التي تختص بالموهوبين والتربية الخاصّة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج.

كما تقرّر تدشين وكالة الموارد البشرية، ووكالة الشؤون الإدارية المالية، ليصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي عشر وكالات تتبعها وكالتان مساعدتان و54 إدارة عامة.

وشمل الهيكل التنظيمي إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي: الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، إضافة إلى مركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية.

ويرتبط بنائب وزير التعليم وكلاء الوزارة كافة، ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات، وأمانة إدارات التعليم، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمكتبة الرقمية، إضافة إلى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

شمل الهيكل التنظيمي استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، وترتبط به وكالة الموارد البشرية ووكالة الشؤون الإدارية والمالية ووكالة المشاريع والصيانة، إضافة إلى إدارة مراقبة جودة الخدمات والإدارة العامة للأمن والسلامة ومركز الاتصالات الإدارية.

وقرّر وزير التعليم تكليف كل من: الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وكيلاً للتعليم الموازي، الدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلاً للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلا للأداء التعليمي، الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلاً للتخطيط والتطوير، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلاً للتعليم الأهلي، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلاً للابتعاث، الدكتور نامي بن مفرج وكيلاً للشؤون المدرسية، المهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع وكيلاً للمشاريع والصيانة، بدر بن محمد البريدي وكيلاً للموارد البشرية، وسعيد بن محمد الفروان وكيلاً للشؤون الإدارية والمالية.