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في دراسة أُجريت على 34 ألف شخص من 24 دولة حول العالم

أكثر الشعوب إدمانًا للهواتف الذكية.. السعوديون بالمرتبة الثانية

كشفت دراسة كندية، أُجريت على 34 ألف شخص في 24 دولة في العالم حول "إدمان الهواتف الذكية"، أن الصينيين يأتون بالمرتبة الأولى بوصفهم أكثر الشعوب استخدامًا للهواتف الذكية.



وفي التفاصيل، نشرت الورقة البحثية التي أعدها باحثون من جامعة مكغيل الكندية في مجلة "كمبيوتر إن هيومن بيهفير"، مشيرة إلى أن الدراسة بدأت في عام 2014، وانتهت في 2020م.



وأظهرت الدراسة أن الصينيين ثم السعوديين فالماليزيين من أكثر الشعوب التي تعاني إدمان الهواتف الذكية، فيما جاء الألمان والفرنسيون في ذيل القائمة.



وقالت الورقة البحثية: "لقد أجرينا تحليلاً لسلوك استخدام الهواتف الذكية الذي ينطوي على مشاكل، ولاسيما بين الشباب؛ فقد زاد استخدام الهواتف الذكية الذي ينطوي على مشكلات على مستوى العالم، ونتوقع أن يستمر الازدياد في هذا الاتجاه".



وأشارت الورقة البحثية إلى أن أكثر من يعانون هذا النوع من الإدمان تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، وبلغت نسبة الرجال 40 % والنساء 60 % الأكثر تعلقًا واستخدامًا لهواتفهن الذكية.



وأضاف الباحثون بأن إدمان الهواتف الذكية له أبعاد خطيرة متعلقة بالحياة اليومية والاجتماعية والنفسية، وكذلك يؤثر على العمل الوظيفي.. وهي مشكلة تتزايد عالميًّا.



أكثر 10 شعوب إدمانًا للهواتف الذكية:

1- الصين

2- السعودية

3- ماليزيا

4- البرازيل

5- كوريا الجنوبية

6- إيران

7- كندا

8- تركيا

9- مصر

10- نيبال