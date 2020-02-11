بيشة.. رجل الأمن "الشهراني" يغادر المستشفى بعد تعرُّضه لاعتداء من "معتل نفسيًّا"

تصدى للمعتدي أثناء محاولته اقتحام مخفر الشرطة وتمكن من القبض عليه

غادر رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني اليوم الثلاثاء مستشفى الملك عبدالله ببيشة، وهو بصحة جيدة، بعد تعرُّضه صباح يوم أمس لحادث اعتداء من قِبل أحد المواطنين أثناء تأديته عمله داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة.

وتفصيلاً، كان الوكيل رقيب "الشهراني" قد تصدى في موقف بطولي لشخص اقتحم مخفر شرطة سد الملك فهد، وألقى القبض عليه، إلا أن الواقعة تسببت بتعرُّضه لإصابات متفرقة؛ نُقل إثرها يوم أمس لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج. فيما بيَّنت مصادر أن مقتحم المركز المعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫