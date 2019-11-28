أمير الجوف يوجّه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة بطبرجل

الشؤون الصحية وقفت على المستشفى واستمعت للطاقم الطبي

وجّه أمير منطقة الجوف بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء عملية ولادة بمستشفى في محافظة طبرجل.

وتضمن توجيه أمير المنطقة الرفع بنتائج التحقيق فور التوصل إليها.

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولاتزال القضية قيد الإجراء تمهيدًا لإحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بشأن وجود خطأ مهني من عدمه.

أمير الجوف طبرجل

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 05:11 PM

الشؤون الصحية وقفت على المستشفى واستمعت للطاقم الطبي

أمير الجوف يوجّه بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء الولادة بطبرجل

مهنا التميمي

الجوف

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وجّه أمير منطقة الجوف بالتحقيق في وفاة مواطنة أثناء عملية ولادة بمستشفى في محافظة طبرجل.

وتضمن توجيه أمير المنطقة الرفع بنتائج التحقيق فور التوصل إليها.

ووقفت الشؤون الصحية على الواقعة في مستشفى طبرجل العام، وتولت إدارة المتابعة التحقيق مع الطاقم الطبي المعالج.

ولاتزال القضية قيد الإجراء تمهيدًا لإحالتها للجهة ذات الاختصاص للبت بشأن وجود خطأ مهني من عدمه.

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أمير الجوف طبرجل

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