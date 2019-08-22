"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي

"الفارس": تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام (2019م)؛ لاستيراد كمية (780) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبرـ ديسمبر2019).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (13) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(5) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد المهندس "الفارس" أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو (2.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.