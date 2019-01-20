"أمانة مكة" تغلق 3 مطاعم قدمت وجبات غذائية غير صحية للمستهلكين

أشارت إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية ثلاثة مطاعم قدمت وجبات غذائية غير صحية، وفي إطار تنفيذ حملة على مطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": إن بلدية الشوقية الفرعية قامت بجولة رقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، أسفر عنها ضبط مخالفات صحية عدة؛ أبرزها تدن في مستوى النظافة وسوء في التحضير والتخزين.

وأشارت: تم اتخاذ اللازم وتم إغلاق ثلاثة مطاعم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.