"الموسى": إقامة مزاينات له مردود اقتصادي على سوق الإبل ورفع التنافس على اقتناء النوادر

قال: اهتمام ولي العهد ليس مقتصراً على مزاين الإبل فهناك اهتمام كبير بالهجن

أكد أحد أشهر ملاك الإبل بالمملكة أن إقامة مزاينات في مناطق المملكة سيكون له مردود اقتصادي كبير على سوق الإبل ورفع مستوى التنافسية والتسابق على اقتناء نوادر الإبل التي تفوز في مسابقات المناطق، مشيراً في الوقت نفسه إلى اهتمام سمو ولي العهد - حفظه الله- ليس مقتصراً على مزاين الإبل فهناك اهتمام كبير بالهجن من خلال إقامة سباقات ذات جوائز عالية وأصبح التنافس يشهد دخول مشاركين من جميع دول الخليج.

وقال مالك الإبل المعروف موسى بن عبد العزيز الموسى لـ"سبق": بداية مثل هذا الاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ليس بمستغرب أبداً لأن جميع فئات المجتمع تعودت على اهتمامه وكرمه وعطائه، وما نشهده نحن الآن كملاك إبل من اهتمامه الكريم وتوجهه نحو دراسة إقامة مزاين الإبل في مختلف مناطق المملكة لهو دليل على العناية الخاصة والاهتمام المتزايد والحمد لله.

وأضاف: لا شك أن إقامة المزاينات في مناطق المملكة المختلفة بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز سينعكس بشكل إيجابي على تحريك سوق الإبل على مدار السنة وفي مختلف المناطق، وهذا سيكون له مردود اقتصادي كبير سواء على سوق الإبل أو الفئات التي تتعامل فيه بالبيع والشراء، وقد لاحظنا كيف كان سوق الإبل مؤثراً بشكل إيجابي على فئة كبيرة عزيزة على قلوبنا.

وتابع: من وجهة نظر شخصية فإني أؤيد إقامة مثل هذه المزاينات، وتكون لها جوائز تنشيطية، وتبقى الجائزة الكبرى هي في مهرجان الملك عبدالعزيز، وهذا سيساهم مساهمة مباشرة في رفع مستوى التنافسية والتسابق على اقتناء نوادر الإبل التي تفوز في مسابقات المناطق.

وأردف: كما أن اهتمام سمو ولي العهد ليس مقتصراً على مزاين الإبل فهناك اهتمام كبير بالهجن، وشهدنا إقامة سباقات ذات جوائز عالية وأصبح التنافس يشهد دخول مشاركين في جميع دول الخليج مما جعل الأثر كبيراً لهذه المنافسات والمشاركات.

واختتم: في اعتقادي الشخصي أن الاستثمار في الموروث الشعبي يعتبر من تنشيط السياحة الداخلية وتحريك للاقتصاد الوطني لأن الجزيرة العربية كانت وما زالت من أهم معاقل الإبل في العالم، وهذا تراثنا وتراث الآباء والأجداد فالاهتمام به دون شك سيكون رافداً مهماً من روافد السياحة الداخلية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بدراسة إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبدالعزيز.