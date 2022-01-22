وفقًا للبروتوكول.. اللقاح إلزامي لجميع الرياضيين في البرازيل

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه يجب تقديم دليلًا على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من اللاعبين الذين يرغبون في التسجيل في بطولات ومسابقات 2022، وفقًا لبروتوكول صحي جديد.

وستكون شهادة التطعيم إلزامية لـ«الرياضيين وأعضاء اللجنة الفنية»، تحت طائلة عدم الترخيص لهم بالمشاركة في مباريات موسم 2022، حسب ما جاء في البروتوكول.

ويعد هذا الشرط ساريًا في مباريات البطولة البرازيلية من أبريل حتّى نوفمبر كما في مسابقة الكأس المحلية من فبراير حتى أكتوبر، إضافة إلى تقديم فحص سلبي إلزامي لفيروس كورونا قبل كل مباراة، وفقاً للبروتوكول الجديد أيضاً.

وقال جورجي باغورا رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المحلي للعبة لموقع "غلوبو إسبورتي" الإخباري: «نسبة كبيرة من المرضى في المستشفى لا يتم تطعيمهم، متحور أوميكرون معدي جدًا ويجب على الرياضيين اللعب من دون قناع، ما يمكننا فعله بعد ذلك هو المطالبة بتلقيح الجميع لتجنب الحالات الخطيرة».

ووفقاً للإحصاء فإن البرازيل تعتبر ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الوباء مع أكثر من 622 ألف حالة وفاة، وتخطت رقمها القياسي اليومي للإصابات هذا الأسبوع بتسجيل 204.854 حالة إيجابية جديدة في يوم واحد.