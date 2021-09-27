"الجبير" يستقبل سفير النرويج لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 05:13 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفير النرويج لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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