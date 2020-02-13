أول وفاة بسبب "كورونا" في اليابان

لامرأة في الثمانينات من عمرها

أعلنت اليابان، الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي: الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، لم يكشف الوزير الياباني عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.