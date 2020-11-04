"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

47 ممن قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم من خلال "محصولي"

قالت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، إنها بدأت بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (14,433,931.50) ريال وذلك لعدد (47) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم (429,245,082.78) ريال لعدد (1,525) مزارعا وبكمية إجمالية بلغت (369,204) أطنان.

وأوضحت المؤسسة أن موسم تسلم القمح المحلي لهذا العام أغلق بتاريخ 29 أكتوبر 2020، ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك، لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وكانت المؤسسة قد بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.