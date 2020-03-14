خوفك طبيعي.. استشاري نفسي عن "كورونا": الصدمة تقود لاكتئاب والهدوء يقتل القلق

دعا الجميع إلى التوعية خصوصًا للأطفال وكبار السن وقال: علينا الالتزام بتعليمات الدولة

أكد استشاري الطب النفسي بجامعة جازان الدكتور رشاد السنوسي، أن على الجميع التوعية من فايروس كورونا بطرق هادئة، خصوصًا للأطفال والشخصيات القلِقة.



وأوضح أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميًّا انتشر في ١١٧ دولة، وردّة فعل الناس تكون حسب شخصياتهم؛ حيث إن الشخصيات القلقة سيزداد قلقها لا إراديًّا، وعليها أن تقبل المعلومات من مصدر موثوق؛ حيث قد يتحول خوفها العادي لتوهم مرضي، وقد تنتكس حالات نفسية كالاكتئاب والفصام جراء الصدمة، إنكار ثم غضب ثم اكتئاب ثم القبول أخيرًا.



وبيّن "السنوسي" أن علينا الالتزام بتعليمات الدولة، مشيرًا إلى أن مع أنباء شفاء وموت حالات، يجتاح الخوف المواطنين، وهذا طبيعي؛ حيث القلق النافع يؤدي لأخذ الاحتياطات، والقلق المرضي يعطل حياتنا؛ فكبار السن والأطفال أكثر عرضة للمرض‏ لأن جهاز المناعة لديهم أضعف، ولا بد من توعية الأطفال بطريقة هادئة.