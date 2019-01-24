التدريب التربوي بالرياض: 5275 مستفيداً من برامج اليوم الواحد في 3 أشهر

"الحميد" لـ"سبق": أكثر من 500 برنامج سنوياً في إطار تحسين "نواتج التعلم"

أوضحت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض أن عدد المستفيدين من لقاءات اليوم الواحد التي أقامتها إدارات ومكاتب التعليم بالرياض بلغ 5275 مستفيداً تلقوا تأهيلهم من خلال 211 لقاءً، وذلك خلال 3 أشهر من إطلاق مبادرة الإدارة باحتساب ساعات لقاءات اليوم الواحد من محاضرات وورش ولقاءات إثرائية وغيرها، ضمن بطاقة النمو المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأكد مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث المكلف ماجد بن حمد الحميد لـ"سبق"، أن هذه المبادرة التي تنفذ لأول مرة بالإدارة منذ تأسيسها جاءت بالتزامن مع يوم المعلم الذي احتفلت به القطاعات التعليمية 5 أكتوبر من العام الماضي تحت شعار "تأهيل المعلم حق للمتعلم" وانطلاقاً من هذا الشعار كانت هذه المبادرة من إدارة التدريب التربوي وبالابتعاث، حيث يستفيد شاغلو الوظائف التعليمية من هذه الساعات في النقل والترشح للوظائف القيادية وبرنامج "خبرات" وغيرها.

وأضاف أن الإدارة تطلق سنوياً أكثر 500 برنامج تدريبي في خمسة مجالات رئيسية هي البرامج التربوية، برامج القيادات، برامج التقنية، برامج تطوير الذات، والمشاريع الوزارية ويستفيد منها سنوياً أكثر من سبعة آلاف معلم، بالإضافة إلى خطة موازية تشمل العديد من البرامج والمشاريع الوزارية والمبادرات النوعية ويستفيد منها أكثر من أربعة آلاف معلم سنوياً.

وتابع: اشتملت قائمة البرامج التي تنفذها الإدارة خارج الخطة "الخطة الموازية" مبادرة "نشط" التي ينفذها قسم البرامج التدريبية، والتي تهدف إلى بناء منهجية علمية متكاملة والحصول على نواتج التعلم من خلال تمكين التعلم النشط والوقوف على واقع تطبيقه وحصر معوقات التطبيق وبناء آلية للتعامل مع المعوقات، وفتح آفاق الإبداع والابتكار في التطبيق.

وقد تولى قسم الحاسب الآلي تنسيق مبادرة "ساعة برمجة" العالمية بإدارة تعليم الرياض، وذلك تحت رعاية المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وشركة مايكروسوفت السعودية، حيث حققت فيها المركز الأول عن تسجيل أعلى رقم من حيث عدد الفعاليات بالنسبة لعدد السكان، حيث تم تدريب أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة وشاركت 23.280 ألف مدرسة.

إلى ذلك نفّذ مركز تدريب القيادات التربوية أربعة برامج خلال الفصل الماضي حملت عناوين: قيادة التميز في ضوء رؤية 2030م، الطريق إلى جائزة التميز، توظيف تطبيقات 365 أوفيس والبريد الإلكتروني الرسمي، العملية 23 (التقويم والاختبارات)، كما استضاف المركز لقاء قادة تعليم الكبار ولقاء المدرب المتعاون.

وأطلقت الإدارة برنامج قياس مهارات المدرب "قمم" والذي يهدف إلى الاستقطاب النوعي للمدربين المتعاونين من خلال وضع عدد من الشروط والضوابط للالتحاق بالإدارة يبدأ بتصميم حقيبة تدريبية وينتهي بإقامة ورشة عمل للمدرب يقوم فيها عدد من المشرفين التربويين بتقييم أدائه في القاعة.