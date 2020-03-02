"الزعاق": فترة "المراويح" على الأبواب.. وأمطار مبشرة متوقعة

تستمر 60 يومًا وتعد من أصعب المواسم بسبب خصائصها

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، موسمًا مبشرًا بالأمطار خلال فترة "المراويح" التي تطرق أبواب الأجواء معلنة الدخول خلال اليومين القادمين.

وتفصيلاً، قال "الزعاق": إن سحب "المراويح أو السرايات" هي التي تتشكل خلال نهاية فصل الربيع، وقد سميت بذلك لأنها (تروح) أو تسري من مكان لآخر ليلاً، وموسمها يستمر لمدة 60 يومًا، وأمطارها ذات صفات معينة منها أنها تخص ولا تعم (أي تصيب مواقع معينة)، وتكون ذات قصف رعدي وميض برق، وتسبق بعصف ريح، وفي كثير من حالاتها يصاحبها حبات البرد، كذلك أمطارها لا تنبت إلا الربيع الصيفي، وتعد إجمالاً فترة المراويح من أصعب المراحل في منطقتنا بسبب صفاتها في القوة في كل شيء يصاحبها.

وأضاف أن فترة المراويح ستبدأ دخولها خلال هذين اليومين وستستمر حتى منتصف رمضان، وحسب التوقعات فإنها تحمل بشائر الخير كذلك الربيع الصيفي المرتقب مبشرًا بخير -بمشيئة الله-.

تستمر 60 يومًا وتعد من أصعب المواسم بسبب خصائصها

"الزعاق": فترة "المراويح" على الأبواب.. وأمطار مبشرة متوقعة

فهد الغبيوي- الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، موسمًا مبشرًا بالأمطار خلال فترة "المراويح" التي تطرق أبواب الأجواء معلنة الدخول خلال اليومين القادمين.

وتفصيلاً، قال "الزعاق": إن سحب "المراويح أو السرايات" هي التي تتشكل خلال نهاية فصل الربيع، وقد سميت بذلك لأنها (تروح) أو تسري من مكان لآخر ليلاً، وموسمها يستمر لمدة 60 يومًا، وأمطارها ذات صفات معينة منها أنها تخص ولا تعم (أي تصيب مواقع معينة)، وتكون ذات قصف رعدي وميض برق، وتسبق بعصف ريح، وفي كثير من حالاتها يصاحبها حبات البرد، كذلك أمطارها لا تنبت إلا الربيع الصيفي، وتعد إجمالاً فترة المراويح من أصعب المراحل في منطقتنا بسبب صفاتها في القوة في كل شيء يصاحبها.

وأضاف أن فترة المراويح ستبدأ دخولها خلال هذين اليومين وستستمر حتى منتصف رمضان، وحسب التوقعات فإنها تحمل بشائر الخير كذلك الربيع الصيفي المرتقب مبشرًا بخير -بمشيئة الله-.