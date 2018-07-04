الإكوادوري "كازاريس" يتفق مع "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إكوادورية أن الدولي خوان كازاريس لاعب أتليتكو مينيرو البرازيلي، قد اتفق مع إدارة الهلال للانتقال لصفوفه في الفترة المقبلة، وذلك بتوصية من خورخي خيسوس مدرب الفريق الأول في النادي.



اللاعب شارك الموسم الماضي مع أتليتكو مينيرو في 23 مباراة سجل 5 أهدف وصنع 5 آخرين وتبلغ قيمته السوقية نحو 4.5 مليون يورو.

اللاعب يجيد في مركز صناعة اللعب ويجيد اللعب بقدميه ويجيد تمامًا لعب الكرات الثابتة.



وكانت إدارة النادي الأزرق، قد أتمت أولى تعاقداتها الأجنبية الأسبوع الماضي، بالتوقيع مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، والذي شارك أمس في أول تدريب له مع الفريق.