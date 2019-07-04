بالمرتبة الخامسة وللرجال.. وزارة العدل تدعو 61 مرشحاً لوظائف

الاستعلام وطباعة بطاقة دخول المقابلة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية

دعت وزارة العدل 61 مرشحاً لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وأعلنت وزارة العدل سابقاً توفر 54 وظيفية شاغرة في جميع مناطق المملكة للرجال بالمرتبة الخامسة وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة من 15 شوال 1440هـ إلى 19 شوال 1440هـ، إذ تم الانتهاء من تحديد المدعوّين إلى المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية ونشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الوظائف تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابياً على المستفيدين.

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04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 01:24 PM

الاستعلام وطباعة بطاقة دخول المقابلة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية

بالمرتبة الخامسة وللرجال.. وزارة العدل تدعو 61 مرشحاً لوظائف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت وزارة العدل 61 مرشحاً لوظائف مساح للرجال بالمرتبة الخامسة إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وأعلنت وزارة العدل سابقاً توفر 54 وظيفية شاغرة في جميع مناطق المملكة للرجال بالمرتبة الخامسة وفتحت مجال التقديم عليها خلال الفترة من 15 شوال 1440هـ إلى 19 شوال 1440هـ، إذ تم الانتهاء من تحديد المدعوّين إلى المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية ونشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الوظائف تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابياً على المستفيدين.

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