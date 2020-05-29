البيرو تتخطى عتبة 4 آلاف ضحية بكورونا بعد تسجيل 116 وفاة جديدة

إجمالي الإصابات 141779 بعد إحصاء 5874 إصابة إضافية

تخطت البيرو، الخميس، عتبة 4000 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 116 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 4099 حالة والإصابات 141779 بعد إحصاء 5874 إصابة إضافية.

وأضافت الوزارة، أن 8395 مصاباً بالفيروس يرقدون بالمستشفى من ضمنهم 943 شخصاً بوحدات العناية المركزة.

وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات، إلى أن وزارة الصحة أشارت إلى تسجيل 3363 حالة تعافٍ جديدة؛ ما رفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 59442 شخصاً.