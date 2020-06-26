لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا

استقرار حالات الشفاء عند 1144

سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.

فيروس كورونا الجديد

0

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 05:33 PM

استقرار حالات الشفاء عند 1144

لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

بيروت

0 786

سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020