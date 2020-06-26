لبنان: 35 إصابة جديدة بكورونا

استقرار حالات الشفاء عند 1144

سجل لبنان 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 34 منهم من المُقيمين المخالطين لوافدين، والحالة المتبقية لوافد من الخارج مؤخراً؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1697 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2707 فحوصات خاصة بالفيروس، في ظل استقرار حالات الشفاء عند 1144 حالة، وعدد الوفيات على 34 حالة.