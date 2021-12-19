"العبدالعالي": بدأنا نرصد ارتفاعاً في المنحنى الوبائي بالمملكة

قال: متحور "أوميكرون" رُصد في نصف دول العالم تقريباً

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن متحور "أوميكرون" رُصد في نصف دول العالم تقريباً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: بدأنا نرصد ارتفاعاً في المنحنى الوبائي بالمملكة.

وقال "العبدالعالي": يجب استكمال الجرعات اللازمة من اللقاحات وتعزيز المناعة بالحصول على الجرعة المعززة، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة.

وكشف متحدث "الصحة" اليوم أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها، وأكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.