فيديو يظهر مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال الاعتداء

العبوة انفجرت به قبل إلقائها.. والتحقيقات أفادت بتبنيه عقلية متطرفة

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار العبوة الناسفة، التي خطط شاب لإلقائها على السفارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق اليوم (الثلاثاء).

ويظهر الفيديو تصاعد دخان من حقيبة كان يحملها الشاب على ظهره، خلال مروره في محيط السفارة قبل أن يهم بإلقائها على المبنى.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً، قبل تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام "مواد كيميائية قابلة للاشتعال"، بحسب ما أفاد مصدر أمني في بيان رسمي.

وأوضح المصدر أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب التقطت النار نتيجة لاحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مضيفاً أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقاً للتحقيقات الأولية.

وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة أنها "على علم بواقعة حدثت" بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، مطالبة رعاياها بـ"عدم القدوم إلى السفارة" و"توخي الحذر"، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

وأكدت السفارة في وقت لاحق أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.